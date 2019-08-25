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الحكيم يطالب الحكومة والجهات الامنية بتحمل مسؤولياتها في الملف الامني

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طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، الحكومة والجهات الامنية بتحمل مسؤولياتها في الملف الامني، محذرا من "عواقب وخيمة" ما لم يتم معالجته وفق خطط رصينة.
وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان تعرض قضاء داقوق في محافظة كركوك لاعتداء ارهابي بقذائف الهاون بعد يوم واحد من الاعتداء الارهابي في قضاء المسيب والاستهداف المتكرر للقوات الامنية هنا وهناك مدعاة لان تقف الحكومة على حقيقة تعرض الملف الامني لتراجع قد ينذر بعواقب وخيمة ما لم يتم معالجته على وفق خطط رصينة.

وطالب الحكيم، الحكومة والجهات الامنية بتحمل مسؤولياتها ازاء ما يحصل، لافتا الى ان معركتنا مع الارهاب لم تنته بعد مادام للإرهاب جيوب وخلايا نائمة تتحرك بين الحين والاخر وما دمنا لم نقض على اسبابه ومنابعه الفكرية والمالية .

وقنل واصيب العشرات مساء امس السبت جراء سقوط قذائف هاون قرب مقام الامام زين العابدين في قضاء داقوق بمحافظة كركوك وذلك بعد يوم واحد من انفجار عبوة ناسفة مساء الجمعة، في سوق بقضاء المسيب بمحافظة بابل ادت الى اصابة اكثر من 30 شخصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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