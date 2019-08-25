الحكيم يطالب الحكومة والجهات الامنية بتحمل مسؤولياتها في الملف الامني

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، الحكومة والجهات الامنية بتحمل مسؤولياتها في الملف الامني، محذرا من "عواقب وخيمة" ما لم يتم معالجته وفق خطط رصينة.
وطالب الحكيم، الحكومة والجهات الامنية بتحمل مسؤولياتها ازاء ما يحصل، لافتا الى ان معركتنا مع الارهاب لم تنته بعد مادام للإرهاب جيوب وخلايا نائمة تتحرك بين الحين والاخر وما دمنا لم نقض على اسبابه ومنابعه الفكرية والمالية .
وقنل واصيب العشرات مساء امس السبت جراء سقوط قذائف هاون قرب مقام الامام زين العابدين في قضاء داقوق بمحافظة كركوك وذلك بعد يوم واحد من انفجار عبوة ناسفة مساء الجمعة، في سوق بقضاء المسيب بمحافظة بابل ادت الى اصابة اكثر من 30 شخصا.
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