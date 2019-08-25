عبد المهدي يصل الى قيادة عمليات الانبار

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، ان الاخير وصل الى قيادة عمليات الانبار. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وصل الى قيادة عمليات الانبار". Advertisements واضاف ان "وزيري الدفاع والداخلية كانا برفقة عبد المهدي". يذكر ان محافظة الانبار تشهد عمليات عسكرية في الصحراء التابعة لها سميت بارادة النصر الرابعة، والتي تهدف الى متابعة فلول عناصر "داعش" المختبئين في الصحراء.



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