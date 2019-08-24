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صحيفة بريطانية: إسرائيل تخوض حرباً سرية في العراق

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أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، السبت، بإن إسرائيل تخوض "حرباً سرية" في العراق.
وذكر تقرير للصحيفة، ان "مسؤولين أمريكيين كشفوا مؤخراً عن استهداف تل أبيب لمستودعات للأسلحة، ما من شأنه أن يزعزع استقرار العراق الذي شهد مؤخراً فترة من السلام النسبي".

وأضاف أن "مسؤولين عراقيين أكدوا وقوع انفجار هائل في قاعدة بمحافظة صلاح الدين".


وأشار التقرير، إلى "وجود صور من مكان الحادث تظهر نيراناً مندلعة في الموقع المستهدف".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الهجمات المنسوبة له، في حين ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى وقوف بلاده وراءها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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