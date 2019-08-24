صحيفة بريطانية: إسرائيل تخوض حرباً سرية في العراق

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية، السبت، بإن إسرائيل تخوض "حرباً سرية" في العراق.
وأضاف أن "مسؤولين عراقيين أكدوا وقوع انفجار هائل في قاعدة بمحافظة صلاح الدين".
وأشار التقرير، إلى "وجود صور من مكان الحادث تظهر نيراناً مندلعة في الموقع المستهدف".
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الهجمات المنسوبة له، في حين ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى وقوف بلاده وراءها.
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