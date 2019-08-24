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مديرية ماء نينوى تنوه الى ايقاف الضخ في مشروع ماء الايمن لثلاثة ايام

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نوهت مديرية ماء نينوى، السبت، الى ايقاف الضخ في مشروع ماء الايمن لثلاثة ايام ابتداء من الثلاثاء المقبل، فيما دعت المواطنين الى ملء خزاناتهم بالمياه.
وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "ستقوم مديرية ماء نينوى بإيقاف الضخ في مشروع ماء الايمن الموحد ولمدة ثلاثة ايام واعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف ٢٧/٨/٢٠١٩".

واضافت المديرية، أن "المشروع يغذي المناطق التالية : المنطقة القديمة بالكامل، تموز، مشيرفة الاولى والثانية، والهرمات الخامسة، ومنطقة موصل الجديدة والرفاعي بالكامل وحاوي الكنيسة النجار الرفاعي والمطاحن وقسم من اليرموك ومنطقة وادي حجر ومعسكر الغزلاني".


ودعت المديرية، المواطنين الى "الترشيد في استهلاك الماء وملئ الخزانات".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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