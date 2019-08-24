مديرية ماء نينوى تنوه الى ايقاف الضخ في مشروع ماء الايمن لثلاثة ايام

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "ستقوم مديرية ماء نينوى بإيقاف الضخ في مشروع ماء الايمن الموحد ولمدة ثلاثة ايام واعتبارا من يوم الثلاثاء المصادف ٢٧/٨/٢٠١٩".

واضافت المديرية، أن "المشروع يغذي المناطق التالية : المنطقة القديمة بالكامل، تموز، مشيرفة الاولى والثانية، والهرمات الخامسة، ومنطقة موصل الجديدة والرفاعي بالكامل وحاوي الكنيسة النجار الرفاعي والمطاحن وقسم من اليرموك ومنطقة وادي حجر ومعسكر الغزلاني".



ودعت المديرية، المواطنين الى "الترشيد في استهلاك الماء وملئ الخزانات".