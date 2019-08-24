مديرية ماء نينوى تنوه الى ايقاف الضخ في مشروع ماء الايمن لثلاثة ايام

نوهت مديرية ماء نينوى، السبت، الى ايقاف الضخ في مشروع ماء الايمن لثلاثة ايام ابتداء من الثلاثاء المقبل، فيما دعت المواطنين الى ملء خزاناتهم بالمياه.
واضافت المديرية، أن "المشروع يغذي المناطق التالية : المنطقة القديمة بالكامل، تموز، مشيرفة الاولى والثانية، والهرمات الخامسة، ومنطقة موصل الجديدة والرفاعي بالكامل وحاوي الكنيسة النجار الرفاعي والمطاحن وقسم من اليرموك ومنطقة وادي حجر ومعسكر الغزلاني".
ودعت المديرية، المواطنين الى "الترشيد في استهلاك الماء وملئ الخزانات".
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