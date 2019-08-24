القبض على امرأة قتلت طفلاً بالماء الساخن في السماوة

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وردت معلومات أولية دقيقة إلى مديرية شرطة قضاء الرميثة مركز شرطة الهلال شمال غرب المحافظة، بوجود جثة تعود إلى طفل يبلغ من العمر ستة سنوات في مركز ناحية الهلال، وتم نقل جثته على الفور إلى دائرة الطبابة العدلية في السماوة، حيث توجه ضباط التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتبين من خلال الكشف على جثة المجني علية بأن الحادث جنائي، وأن المجني عليه قد تم سكب الماء الساخن على جسمه".وأضافت أنه "تمت احالة الأوراق التحقيقية إلى مديرية مكافحة الاجرام في المثنى شعبة اجرام الصوب الكبير وبعد ذلك تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة محافظة المثنى، حيث باشر الفريق في اصدار أوامر قبض بحق ذوي المجني علية والمتواجدين معة في نفس الدار الذي يسكن فيه وبعد التعمق في التحقيق وجمع الادلة والتحري لمعرفة القاتل الحقيقي في هذه الجريمة البشعة، اعترفت المتهمة زوجة ابيه بالفعل الذي قامت بة بقتل المجني عليه من خلال سكب الماء الحار على جميع أنحاء جسمه".وأكدت القيادة، أنه "أثناء التحقيق، أكدت الجانية أن الفكرة كانت تراودها مسبقاً بالقتل وكان هذا الأمر مخطط له منذ فترة معينة كون المجني عليه يسبب لها الازعاج داخل بيت الزوجية واثناء تواجدها في المطبخ لغرض اعداد وجبة الغداء وقف المجني عليه بالقرب منها، حيث قامت بسكب الماء الحار المعد لهذا الغرض من خلفة وقيامها بوضع يدها على رقبتة وتكميم فمه لفترة محددة إلى ان تيقنت بانه قد فارق الحياة، وبعد تاكدها من خلو الصالة من الأشخاص حاولت حمله إلى مسافة قريبة إلا أنها لم تستطيع حمله وقامت بسحبه من يدية إلى صالة الاستقبال، والتي هي قيد الانشاء، وقامت بوضعه بين الأكوام الطابوق لاخفاء معالم الجريمة وبعدها عادت إلى المطبخ وقامت باكمال وجبة الغداء".

وبينت أنه "تم تصديق أقوال المتهمة قضائياً من قبل قاضي التحقيق المختص وتم إجراء كشف الدلالة على محل الحادث، حيث تم توقيفها وفق احكام المادة ( 405 ) من قانون العقوبات العراقي وتمت احالتها إلى المحاكم المختصة لتنال جزاءها العادل".

