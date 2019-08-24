الرئيس الجزائري يقيل المدير العام للأمن الوطني

أفادت وسائل إعلام رسمية جزائرية، السبت، بأن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أنهى مهام المدير العام للأمن الوطني عبد القادر بوهدبة. ونقلت وكالة "الأنباء" الجزائرية في بيان لرئاسة الجمهورية قوله، إن "بن صالح عين أونيسي خليفة مديراً عاماً جديداً للأمن الوطني خلفا لبوهدبة". وفي وقت سابق، السبت، قدمت وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي استقالتها، على خلفية مقتل 5 أشخاص في تدافع خلال حفل لنجم الراب الجزائري "سولكينغ"، حسبما أعلنت الرئاسة.





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