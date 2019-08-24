تجمع البرلمانيات يصدر بيانا بشأن قرار القضاء بمنع التحرش

اصدر تجمع البرلمانيات العراقيات، السبت، بيانا بشأن قرار مجلس القضاء الاعلى بمنع التحرش، معتبرا القرار "حلقة ساطعة" في سلسلة انجازات المجلس لصالح المرأة العراقية.
واضافت "بالاضافة الى اجراءات توعوية وإدارية لحوادث التحرش، وإشراك العنصر النسوي في اللجان التحقيقية التي تشكل لقضايا التحرش بالموظفات داخل الدوائر الحكومية لضمان عدالة وشفافية التحقيق. والتأكيد على تفعيل احكام مواد في قوانين العقوبات واصول المحاكمات الجزائية وقانون العمل".
وتابعت طالباني ان "تجمع البرلمانيات اذ يثمن هذه الخطوة المباركة من قبل سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، يدعو رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات مماثلة انصافا للمرأة، واحقاقا لحقها، واعترافا بدورها الكبير في بناء المجتمع والاسرة وتربية جيل كريم".
ولفتت الى ان "تجمع البرلمانيات ينتظر من مجلس القضاء الاعلى قرارات جديدة تحد من الفصل العشائري، هذه الظاهرة الموغلة في القدم التي تجعل المرأة سلعة تباع وتشترى من قبل اهلها دون اعتبار لانسانيتها وحقها في اختيار شريك حياتها".
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