نائب يحذر مجلس البصرة من 'تجاهل' تثبيت المحاضرين

وقال عواد في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في محافظة البصرة "نحذر محافظة البصرة ومجلسها من عدم الاستجابة الى مطالب ابناء المحافظة من المحاضرين بالمجان والخريجين والطلبة الاوائل والحرفين وحراس واداريين والتعاقد معهم"، مشددا على ضرورة "الاستجابة للتعاقد مع ١٠ الاف مواطن بصري من محاضرين وخريجين والطلبة الأوائل والحرفيين والاداريين".وبين عواد ان "هناك بعض اعضاء مجلس المحافظة يعرقلون تثبيتهم على الملاك الدائم لاسباب نجهلها"، مهددا بـ"كشف اسماء اعضاء مجلس المحافظة المعرقلين للتعاقد معهم امام الرأي العام".

واكد عواد، ان "الوضع لا يمكن السكوت عليه وان الشباب يستعدون لتظاهرات واعتصامات وسنشارك بها وسندعمهم"، محملا "الحكومة المحلية في البصرة بشقيها نتائج ذلك".

واوضح عواد ان "نواب المحافظة استطاعوا وبجهود استثنائية الحصول على اكبر موازنة للمحافظة"، مبينا "استطعنا وبجهود الغيارى استحصال الموافقة على تعيين اكثر من ١٤٠٠ درجة وظيفية لتربية البصرة".



وطالب النائب عن البصرة بـ"التعاقد مع جميع المحاضرين المجانيين وغير المحاضرين ممن يعملون بالمجان والخريجين والطلبة الاوائل وحرفيين وحراس وإداريين والتعاقد معهم"، محذرا في الوقت ذاته من "سخط الشارع البصري، وحينها لا تلومون الا انفسكم".