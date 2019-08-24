نائب يحذر مجلس البصرة من 'تجاهل' تثبيت المحاضرين

حذر النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، السبت، من تجاهل مجلس محافظة البصرة التعاقد مع المحاضرين والخريجين من ابناء المحافظة، مهددا في الوقت ذاته من سخط الشارع البصرة ومحاسبة مجلسها.
وبين عواد ان "هناك بعض اعضاء مجلس المحافظة يعرقلون تثبيتهم على الملاك الدائم لاسباب نجهلها"، مهددا بـ"كشف اسماء اعضاء مجلس المحافظة المعرقلين للتعاقد معهم امام الرأي العام".
واكد عواد، ان "الوضع لا يمكن السكوت عليه وان الشباب يستعدون لتظاهرات واعتصامات وسنشارك بها وسندعمهم"، محملا "الحكومة المحلية في البصرة بشقيها نتائج ذلك".
واوضح عواد ان "نواب المحافظة استطاعوا وبجهود استثنائية الحصول على اكبر موازنة للمحافظة"، مبينا "استطعنا وبجهود الغيارى استحصال الموافقة على تعيين اكثر من ١٤٠٠ درجة وظيفية لتربية البصرة".
وطالب النائب عن البصرة بـ"التعاقد مع جميع المحاضرين المجانيين وغير المحاضرين ممن يعملون بالمجان والخريجين والطلبة الاوائل وحرفيين وحراس وإداريين والتعاقد معهم"، محذرا في الوقت ذاته من "سخط الشارع البصري، وحينها لا تلومون الا انفسكم".
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