الرئاسة الفرنسية تؤكد وجود 'عناصر تقارب' بين ترامب وماكرون بشأن إيران

أكدت الرئاسة الفرنسية، السبت، وجود "عناصر تقارب" بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونقلت "سكاي نيوز" عن الرئاسة الفرنسية قولها، إن "هناك عناصر تقارب بين ماكرون وترامب بشأن إيران والتجارة الدولية". ويفتتح قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى، في وقت لاحق، قمة في بياريتس يتابعها بدقة الرأي العام العالمي الذي ينتظر منهم حلولاً عملية للأزمات التي تهز العالم من الحرب التجارية إلى إيران وحرائق الأمازون.





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