2019-08-24 | 18:06
المصدر:
195 مشاهدة
سقط مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم الضيوف بهدف جوردان آيو هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 32، وتعادل دانييل جيمس لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، قبل أن يسجل فان أنهولت هدف الفوز لكريستال بالاس في الدقيقة 93.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستال بالاس يغتال مانشستر يونايتد في أولد ترافورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.