كريستال بالاس يغتال مانشستر يونايتد في أولد ترافورد

رياضة 2019-08-24 | 18:06 المصدر: 195 مشاهدة سقط مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. تقدم الضيوف بهدف جوردان آيو هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 32، وتعادل دانييل جيمس لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، قبل أن يسجل فان أنهولت هدف الفوز لكريستال بالاس في الدقيقة 93.

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