أمانة بغداد: 18 قطاعاً مشمولاً بحملة الاكساء في مدينة الصدر

اعلنت أمانة بغداد، السبت، عن شمول 18 قطاعاً في مدينة الصدر بحملة الاكساء.
وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القطاعات المشمولة باعمال اكساء حاليا هي قطاع ( 36 ، 60 ، 67 ، 77 ، 76 ، 75 ، 48 ، 72 ، 37 ، 51 ، 1 ، 53 ، 52 ، 45 ، 42 ، 55 أ ، 55 ب ، 55 ج )".
وأضافت أن "العمل مستمر فيها لحين ادخالها الخدمة الفعلية خصوصاً ان البعض منها شارف على الانجاز".
وأضافت أن "العمل مستمر فيها لحين ادخالها الخدمة الفعلية خصوصاً ان البعض منها شارف على الانجاز".
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