استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية بعد حادث تدافع 'مأساوي' أثناء حفل غنائي

قدمت وزيرة الثقافة الجزائرية، مريم مرداسي، استقالتها اليوم السبت، لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الذي قبلها، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي. ويأتي قرار الوزيرة المستقيلة بعد حادث تدافع مأساوي خلف مقتل 5 أشخاص، ليلة الخميس، أثناء إحياء حفل فني للمغني الجزائري المغترب المعروف باسم "سولكينغ"، كما أكدت الحماية المدنية تسجيل أكثر من ثمانين جريحا.



يذكر أن رئيس الحكومة الجزائري، نور الدين بدوي، كان أنهى مهام المدير العام لـ "الديوان الوطني لحقوق المؤلف"، سامي بن شيخ الحسين، على خلفية الحادث نفسه.



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