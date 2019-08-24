اصدر مكتب المرجع كاظم الحائري، السبت، ردا على ما اعتبرها "دعوات" تحاول "اضعاف" فتوى المرجع الاخيرة بشوان القوات الاجنبية. وقال ان البيان صدر للدفاع عن امن العراق وسيادته واستقلاله في مقابل كل من يريد التعدي عليه، لافتا الى ان كل من يحاول اضعاف البيان فهو "اما لا يعرف مصالح شعبنا المظلوم واما انه سائر عمدا في ركب الاعداء". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. مكتب الحائري يرد على 'دعوات' بشأن 'اضعاف' فتوى المرجع الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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