الشرطة المجتمعية تنتشر في العديد من المولات ببغداد للحد من حالات التحرش

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، انتشار الشرطة المجتمعية في العديد من المولات ببغداد للحد من حالات التحرش وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء سعد معن، تستمر مفارز الشرطة المجتمعية بالانتشار وبالحملات التوعوية والتثقيفية للحد من حالات التحرش".



واضافت "فقد نظمت مفارز الشرطة المجتمعية حملة في العديد من مولات العاصمة بغداد، وسط اشادات من قبل الأهالي لما تقدمه وزارة الداخلية من خدمات، فضلا عن الرقابة المستمرة للحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي الأصيل".



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