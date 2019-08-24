نائب يدعو لايجاد مستشارين حقيقيين لدراسة الواقع الاقتصادي

وقال عرب في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من الاخطاء التي رافقت اعداد الموازنات السابقة من خلال الاعتماد على ابواب محددة اثرت سلبا على الوضع الاقتصادي والاستثماري بالبلد"، مبينا ان "موازنة 2020 سنسعى فيها قدر الامكان لتجاوز الاخفاقات السابقة".واضاف عرب، ان "من بين الملاحظات التي لدينا ان الجمارك يدخل من خلالها بضائع بما يقارب الـ 100 مليار دولار سنويا وبحال حساب الضريبة والكمرك لتلك البضائع فانه من المفترض ان يدخل لخزينة الدولة مايقارب الـ 25 مليار دولار"، لافتا الى ان "الواقع ان مايضاف بالموازنة من واردات الضرائب وجميع التبويبات الاخرى دون استثناء غير النفط نجد ان تلك الواردات تمثل 12 ترليون دينار فقط".

واوضح، انه "من خلال المنطق فاين النسبة والتناسب مابين الضريبة والجمرك في قضية المواد الداخلة الى البلد سنويا"، لافتا الى "ضرورة ان يكون هناك مستشارين حقيقيين لدراسة الواقع العراقي بشكل صحيح بعيدا عن الانشاء اللفظي لضمان عدم تكرار الاخطاء السابقة في مضمون الموازنة بشكل يخدم السوق العراقي بعد اقرارها".



واكد عرب، ان "الموازنة السابقة كانت مخجلة والبرلمان استطاع ان يغير فيها مايمكن تغيره بشكل كبير، وسنسعى بالموازنة المقبلة الى دراستها بشكل جدي وحقيقي وتعظيم الموارد الاخرى غير النفطية بشكل اكثر واقعية وجدوى".