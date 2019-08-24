اعتقال ثلاثة أشخاص اعتدوا على شاب وبتروا إحدى يديه وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "القبض على ثلاثة اشخاص قاموا بالاعتداء على شاب ضمن منطقة السعدون وبتر إحدى يديه".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشفق عن اسمه، أنه "تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مركز شرطة السعدون وفق إجراءات أصولية".

