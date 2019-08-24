تفكيك صاروخين ورمانات هجومية قرب جسر في بغداد.. (صورة)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد عثرت على صاروخين نوع قاذفة مع رمانات هجومية معدة للتفجير بالقرب من جسر حي تونس".

وأضاف المصدر الي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم استدعاء خبير المتفجرات الذي قام بالتفكيك دون أية إصابات تذكر".