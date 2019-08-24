الخزعلي مغردا على تفجير المسيب: اصحاب الخطاب الطائفي يتحملون المسؤولية

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "أصحاب الخطاب الطائفي يتحملون مسؤولية تفجير المسيب الاخير او التفجيرات التي ستحدث ونطالب القضاء ان يقوم بواجبه في معاقبتهم".

وأضاف الخزعلي، "اما كلامنا اليهم فنقول.. لا تذهبوا بعيدا واعلموا ان دماء العراقيين ليست رخيصة حتى تتاجروا بها وليست لعبة بايديكم واذا اردتم فعل ذلك فلن نسمح لكم وسنوقفكم عند حدكم".



وشهد قضاء المسيب بمحافظة بابل في وقت سابق من اليوم الجمعة انفجار دراجة نارية، ما ادى الى سقوط 39 مصابا.