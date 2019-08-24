نائب يحذر من توقف مشاريع البصرة بسبب نقص مادة الاسفلت

وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعدما تفقدنا مجموعة من المشاريع التي قيد التنفيذ ولشركات مختلفة تفاجئنا بعدم توفير مادة الاسفلت من قبل وزارة النفط لمحافظة البصرة"، مبينا ان "هناك الكثير من المشاريع متوقفة وخصوصا الخدمية منها بسبب نقص مادة الاسفلت".واشار الى ان "احد المجسرات في المحافظة والذي يحتاج الى ثمانية ايام لتعبيده انتظر اكثر من ثمان اشهر للحصول على مادة الاسفلت"، مؤكدا أن "محافظة البصرة وبحسب خطة المشاريع المصادق عليها تحتاج الى تعبيد الكثير من الطرق، فكيف يمكن استكمال المشاريع دون وجود هذه المادة المهمة".

وطالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، رئيس الوزراء ووزير النفط بـ"ايجاد حلول سريعة وفورية اما بتوفير مادة الاسفلت للمحافظة او السماح للشركات بالاستثمار او الاستيراد او توفيرها للمحافظة"، لافتا الى ان "بقاء المحافظة دون هذه المادة سوف يؤدي الى ايقاف المشاريع ويؤثر سلبا على خدمة المواطن البصري".