نائب يحذر من توقف مشاريع البصرة بسبب نقص مادة الاسفلت

حذر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، السبت، من توقف اغلب مشاريع محافظة البصرة بسبب نقس مادة الاسفلت، مطالبا رئيس الوزراء ووزير النفط بالاسراع بتوفير المادة للمحافظة بهدف لاستكمال كافة المشاريع المتوقفة.
واشار الى ان "احد المجسرات في المحافظة والذي يحتاج الى ثمانية ايام لتعبيده انتظر اكثر من ثمان اشهر للحصول على مادة الاسفلت"، مؤكدا أن "محافظة البصرة وبحسب خطة المشاريع المصادق عليها تحتاج الى تعبيد الكثير من الطرق، فكيف يمكن استكمال المشاريع دون وجود هذه المادة المهمة".
وطالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، رئيس الوزراء ووزير النفط بـ"ايجاد حلول سريعة وفورية اما بتوفير مادة الاسفلت للمحافظة او السماح للشركات بالاستثمار او الاستيراد او توفيرها للمحافظة"، لافتا الى ان "بقاء المحافظة دون هذه المادة سوف يؤدي الى ايقاف المشاريع ويؤثر سلبا على خدمة المواطن البصري".
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