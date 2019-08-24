'لا شبيه لها في العالم'.. طهران تكشف مفاجأة عسكرية من العيار الثقيل

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، عن إنتاج صواريخ متطورة وعالية الدقة لم يتم الإعلان عنها ويجري اختبارها "لمفاجأة العدو بها".

وقال نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زادة، إن "طهران ترصد بصورة يومية ومستمرة تحركات الأمريكيين"، مضيفا "قمنا بتصنيع أسلحة فعالة وسلمناها للقوات المسلحة، ونحن اليوم من يدير المشهد وأثبتنا ذلك في الميدان"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ونوه تقي زادة، إلى أن "المنظومات الإيرانية الجديدة لا شبيه لها في العالم، وهي ليست هندسة عكسية أو استنساخا عن أي منظومة أجنبية بل خاصة ومحلية بامتياز".

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وتابع "نمتلك صواريخ عالية الدقة لم نكشف عنها أمام الإعلام، ونخبئ العديد من منجزاتنا العسكرية لنفاجئ بها العدو"، مشيرا الى ان "إنتاج صواريخ أرض – أرض في بلاده".

وتابع "نحن في نجاح مستمر في هذا المجال، نقوم حاليا بإنتاج أسلحة بحرية وصواريخ مضادة للدبابات والدروع"، لافتا الى "اننا نسعى وراء إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ويمكننا بشكل أفضل تأمين الأمن فيها".