اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن وفاة احد ضحايا انفجار بابل امس. وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد المصابين بحادث انفجار العبوة الناسفة في قضاء المسيب بمحافظة بابل، توفي صباح اليوم". واضاف ان "الوزارة مستنفرة ملاكاتها لتقديم العلاج اللازم للجرحى". يذكر ان عبوة ناسفة انفجرت يوم امس في سوق بقضاء المسيب بمحافظة بابل ادت الى اصابة اكثر من 30 شخصا، بحسب بيان لوزارة الصحة.

يذكر ان عبوة ناسفة انفجرت يوم امس في سوق بقضاء المسيب بمحافظة بابل ادت الى اصابة اكثر من 30 شخصا، بحسب بيان لوزارة الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن وفاة احد ضحايا انفجار بابل امس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.