انطلاق عملية ارادة النصر الرابعة

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن انطلاق المرحلة الرابعة من ارادة النصر، مبينة ان المرحلة تشمل تطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الانبار.
واضاف ان "العملية تشمل تفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الانبار ضمن هذه العملية من بقايا فلول عصابات داعش الارهابية بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الالية الثامنة والحشد العشائري وقيادة عمليات الانبار المتمثلة بفرقة المشاة الاولى ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد العشائري وقيادة محور الحشد الشعبي الانبار ومحور غرب الانبار ومديرية شرطة الانبار وقيادة حرس الحدود الخامسة وبدعم واسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي".
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