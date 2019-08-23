اصابة عامل باندلاع حريق في محطة تعبئة وقود في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، اليوم، في خزان داخل محطة لتعبئة الوقود في محافظة كركوك".

وأضاف أن "الحريق أسفر عن إصابة شاب بحروق"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة الحريق".

