اصابة عامل باندلاع حريق في محطة تعبئة وقود في كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الجمعة، بإصابة عامل باندلاع حريق في محطة لتعبئة الوقود داخل المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، اليوم، في خزان داخل محطة لتعبئة الوقود في محافظة كركوك".
وأضاف أن "الحريق أسفر عن إصابة شاب بحروق"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة الحريق".
وأضاف أن "الحريق أسفر عن إصابة شاب بحروق"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة الحريق".
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