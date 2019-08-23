النقل تعلن عودة 162 حافلة تنقل الحجاج العراقيين برا الى ارض الوطن

وقال الوزير في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، ان "خطة نقل الحجيج تجري وفق انسيابية عالية وحسب التوقيتات المتفق عليها بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة كما ان المفارز الفنية للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، احدى تشكيلات الوزارة اسهمت وبشكل كبير في نجاح عملية نقل الحجيج خلال رحلة الذهاب والعودة بسلامة" .واشار الوزير الى ان "عملية النقل برا تتواصل لاعادة كل الحجاج العراقيين الى ارض الوطن والى جميع آلمحافظات خلال الساعات والايام القليلة المقبلة لاتمام هذا الواجب" .

يذكر ان وزارة النقل خصصت اكثر من ١٨٦ حافلة لنقل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام برا.

