مقتل ضابط ومنتسب واصابة آخر بمواجهة مع عصابة للمخدرات في البصرة

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل ضابط ومنتسب وإصابة آخر بمواجهة مع عصابة للمخدرات في محافظة البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكتب مكافحة مخدرات أبو الخصيب اشتبكت اليوم، مع عصابة تتاجر بالمخدرات". وأضاف أن "المواجهة أسفرت عن مقتل ضابط برتبة نقيب ومنتسب وإصابة مفوض".



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