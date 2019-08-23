مصدر: اعتقال نحو 70 شخصا بينهم نساء اجنبيات باحدى صالات الروليت والقمار وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باعتقال نحو 70 شخصاً بينهم نساء أجنبيات بإحدى صالات الروليت وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية داهمت، اليوم، أحد الفنادق الواقعة وسط العاصمة بغداد".
وأضاف أن "القوة اعتقلت نحو 70 شخصاً بينهم نساء اجنبيات باحدى صالات الروليت والقمار داخل الفندق".
وكانت قوة أمنية قد اقدمت، أمس الخميس، على اقتحام فندق الميريديان وسط العاصمة بغداد، واعتقال العشرات من المتواجدين بإحدى صالات الروليت والقمار.
وأضاف أن "القوة اعتقلت نحو 70 شخصاً بينهم نساء اجنبيات باحدى صالات الروليت والقمار داخل الفندق".
وكانت قوة أمنية قد اقدمت، أمس الخميس، على اقتحام فندق الميريديان وسط العاصمة بغداد، واعتقال العشرات من المتواجدين بإحدى صالات الروليت والقمار.
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