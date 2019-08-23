الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

ترامب يأمر الشركات الأمريكية وبينها فيدكس وأمازون بالبحث عن بدائل للواردات من الصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشركات الأمريكية الكبرى بالبحث "فورا" عن بديل للصين، والتوجه نحو الاستثمار داخل الولايات المتحدة.
وكتب ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها "آمر شركاتنا الأمريكية العظيمة بالبدء فورا في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار شركاتكم إلى بلدها الأم، وصناعة منتجاتكم في الولايات المتحدة".

وأضاف "لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بدونهم".


وقال ترامب إنه يأمر جميع شركات الشحن مثل "فيدكس"، و"أمازون"، و"أبس آند أبس" برفض جميع شحنات مخدر "الفنتانيل" القادمة من الصين.

ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن الصين هي المصدر الرئيس لدخول "الفنتانيل" المحظور والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة، وأن ذلك يتم في الأغلب من خلال البريد الدولي، الأمر الذي تنفيه بكين.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على 3 رجال صينيين بتهمة الاتجار غير المشروع بـ "الفنتانيل". واتهم الرئيس الأمريكي بكين بنقض تعهداتها بوقف تدفق هذا المخدر إلى الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يأمر الشركات الأمريكية وبينها فيدكس وأمازون بالبحث عن بدائل للواردات من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا