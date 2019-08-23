أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشركات الأمريكية الكبرى بالبحث "فورا" عن بديل للصين، والتوجه نحو الاستثمار داخل الولايات المتحدة.
وأضاف "لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بدونهم".
وقال ترامب إنه يأمر جميع شركات الشحن مثل "فيدكس"، و"أمازون"، و"أبس آند أبس" برفض جميع شحنات مخدر "الفنتانيل" القادمة من الصين.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن الصين هي المصدر الرئيس لدخول "الفنتانيل" المحظور والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة، وأن ذلك يتم في الأغلب من خلال البريد الدولي، الأمر الذي تنفيه بكين.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على 3 رجال صينيين بتهمة الاتجار غير المشروع بـ "الفنتانيل". واتهم الرئيس الأمريكي بكين بنقض تعهداتها بوقف تدفق هذا المخدر إلى الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يأمر الشركات الأمريكية وبينها فيدكس وأمازون بالبحث عن بدائل للواردات من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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