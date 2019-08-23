اصدرت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، توضيحا بشأن حادثة الاعتداء على الاعلامية همسة ماجد قبل ايام، فيما نفت ان يكون الاشخاص الذي "تحرشوا" بها ينتمون لعمليات بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه إنه "اشارة الى ماتم تداوله من قبل بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم السيدة همسة ماجد. نود ان نبين أن الاعتداء على المواطنة همسة ماجد حميد والسيد عصام كاظم عطية الشمري كانت في الساعة الواحدة ليلا من يوم 17 آب من قبل ثلاثة أشخاص مخمورين لاينتسبون الى قيادة عمليات بغداد ولا إلى قائدها في العمل ولا من جهة القرابة وليس هناك أية صلة تربطهم مع قائد الفرقة السادسة".
واضافت القيادة، أنه "تم اتخاذ الاجراءات الفورية بحقهم فور حصول الاعتداء، وتم اقتيادهم من قبل دوريات النجدة في قاطع اليرموك وايداعهم التوقيف وفي اليوم التالي اطلق سراحهم بكفالة وبموجب القانون".
واضافت القيادة، أنه "تم اتخاذ الاجراءات الفورية بحقهم فور حصول الاعتداء، وتم اقتيادهم من قبل دوريات النجدة في قاطع اليرموك وايداعهم التوقيف وفي اليوم التالي اطلق سراحهم بكفالة وبموجب القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن حادثة اعتداء على اعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.