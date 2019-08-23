الحشد يعلن تفجير 75 اسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخا في ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن تفجير 75 اسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخا يزن الواحد منها 500 كغم في محافظة ديالى. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفرزة من خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تفجير (75) اسطوانة غاز مفخخة بمواد متفجرة مع (20) صاروخا محلي الصنع يزن كل واحد منها بحدود (500 كغم) بشكل آمن في منطقة الحاوي بمحافظة ديالى".



وأضاف أن "المفارز الفنية المختصة التابعة للمديرية اتلفت المخلفات الحربية المتنوعة التابعة لتنظيم داعش الارهابي بتفجير مسيطر عليه في عمق المناطق الخالية من السكان في منطقة الحاوي بعد أخذ الموافقات الأصولية ونفذت تفجيراً مسيطراً عليه".

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