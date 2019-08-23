بسبب مشكلة خطيرة.. فولكسفاغن تستدعي 679 ألف سيارة

أفادت شركة فولكسفاغن إيه.جي، الجمعة، بعزمها استدعاء 679 ألف سيارة بالولايات المتحدة، بيعت منذ عام 2011، بسبب مشكلة في الكهرباء قد تؤدي إلى انزلاق السيارة وهي متوقفة.
وذكرت الشركة في بيان، أن "السائق قد ينزع مفتاح التشغيل بعد التوقف عن الحركة دون اتخاذ وضع التوقف في السيارة، مما يزيد من مخاطر انزلاقها".
وقال متحدث باسم الشركة أنه "لم ترد أي تقارير عن إصابات نتيجة العيب".
ويغطي الاستدعاء طرازات جيتا وبيتل وبيتل كونفرتبل وغولف وغولف سبورت فاغن وجي.تي.آي في الفترة من 2011 وحتى 2019.
وقال متحدث باسم الشركة أنه "لم ترد أي تقارير عن إصابات نتيجة العيب".
ويغطي الاستدعاء طرازات جيتا وبيتل وبيتل كونفرتبل وغولف وغولف سبورت فاغن وجي.تي.آي في الفترة من 2011 وحتى 2019.
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