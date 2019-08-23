بسبب مشكلة خطيرة.. فولكسفاغن تستدعي 679 ألف سيارة

وذكرت الشركة في بيان، أن "السائق قد ينزع مفتاح التشغيل بعد التوقف عن الحركة دون اتخاذ وضع التوقف في السيارة، مما يزيد من مخاطر انزلاقها".

وقال متحدث باسم الشركة أنه "لم ترد أي تقارير عن إصابات نتيجة العيب".



ويغطي الاستدعاء طرازات جيتا وبيتل وبيتل كونفرتبل وغولف وغولف سبورت فاغن وجي.تي.آي في الفترة من 2011 وحتى 2019.