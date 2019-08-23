بالصور.. تقاطع سينما البيضاء في بغداد الجديدة من دون 'صبات'

اعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، رفع جميع الكتل الكونكريتية من تقاطع السينما البيضاء في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد بالكامل، مبينة ان التقاطع اصبح يعمل باتجاهاته الاربعة.

وقال مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور العميد حيدر القصاب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم رفع الصبات الموجودة في وسط تقاطع السينما البيضاء مدخل منطقة بغداد الجديدة بناء على توجيه مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي وبتفيذ واشراف مباشر من قبل امر القاطع العميد هاشم مهدي مع مجموعة من مفارز القاطع اضافة الى مفارز من امانة بغداد من اجل تهيئة منطقة القطع لمرور المركبات من حيث تسوية الطريق وتنظيفه".



واضاف القصاب، أن "التقاطع اصبح يعمل بالاتجاهات الاربعة كما كان سابقا فنرجوا من كل الاخوة سواق المركبات الالتزام بتعليمات المرور اثناء مرورهم من التقاطع بشكل عام وبشكل خاص سواق مركبات النقل الجماعي والوقوف داخل الكراج المخصص لهم".

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