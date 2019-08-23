الفتلاوي تزور العراقية التي تعرضت للضرب في مشهد وتؤكد متابعتها لتفاصيل الحادثة

وقال المكتب الاعلامي للفتلاوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الفتلاوي زارت، اليوم، السيدة العراقية افتخار ونقلت لها تحيات رئيس الوزراء واهتمامه بالموضوع من خلال وزارة الخارجية وفقا للسياقات القانونية والدبلوماسية".واكدت الفتلاوي على "حرص الحكومة العراقية على سلامة الزائرين فضلا عن رفضها لاي إساءة لاي امرأة عراقية في اي بلد كان"، مشددة على متابعتها لـ"تفاصيل الموضوع".

يذكر ان امرأة عراقية تعرضت للضرب في مطار مشهد على يد ضابط ايراني، فيما اعلنت وزارة الخارجية، انها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية"، مبينة ان "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام"، كما دعت جميع دول العالم الى "أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".