احمي شعرك المصبوغ عبر اتباع هذه الخطوات

تجنّبي الاستخدام المفرط لمجفف الشعر او أي نوع آخر من الادوات التي تتسبب بحرارة عالية على شعرك.

استخدمي الشامبو الخاص بالشعر المصبوغ. هذا النوع من الشامبو يحافظ على لون الصبغة فترة أطول من الانواع الاخرى من الشامبو.

لذلك، هناك بعض الخطوات الأساسية التي ينصح بأن تتبعها كلّ سيدة تصبغ شعرها باستمرار.

تجنبي استخدام المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية كرغوة الشعر (الموس) او الجل او الإسبريهات المصففة للشعر على الشعر المصبوغ. وفي حالات الضرورة، اكتفي بوضع القليل منها.

تجنبي تطبيق الزيوت والكريمات على الشعر المصبوغ وتعريض شعرك للحرارة في الوقت نفسه، لان هذه العملية تسبب زوال لون الصبغة سريعاً.

تجنبي الاستحمام بالماء الساخن، لانه يسبب زوال اللون سريعاً.

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