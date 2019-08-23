إذا كانت حبيبتك من برج الاسد فأنت محظوظٌ جداً...

المرأة الأسد يصعب ألا تلاحظها، فهي تنشر سحرها بكل ثقة وتتمتع بأسلوب راق خاص بها لا يمكن إلا أن يثير الاعجاب.

المرأة الأسد يصعب ألا تلاحظها، فهي تنشر سحرها بكل ثقة وتتمتع بأسلوب راق خاص بها لا يمكن إلا أن يثير الاعجاب.

الطريق الى قلبها لا بد أن يمر عبر مدحها والإطراء عليها، فهي بحاجة لأن تشعر بانها محبوبة ومقدرة. قد تبدو المرأة الأسد متعجرفة ومتسلطة لكنها في الحقيقة واثقة جداً من نفسها وتعرف كيف تفرض رأيها على الاخرين، وهي أيضاً صاحبة قلب كبير محب ولطيف، تكره الخبث والوضاعة. وحين تحب المرأة الاسد يكون ذلك بصدقٍ بالغٍ وإخلاصٍ فعلي وتذيب نفسها بالكامل دون انتظار شيء في المقابل.

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صحيح أنها تهوى العيش وفق قوانينها الخاصة لكنها لا تبقى أبداً وحيدة فهي تفضل أن يكون لها شريك. تحب العائلة كثيراً وتظهر منتهى العطاء والكرم تجاه من تحب. تعشق المراة الاسد أن تعيش الحياة بكل لحظاتها ولديها من الطاقة والحيوية ما يؤهلها لذلك. تملك حس الفكاهة وتتمتع بالمرح والتفاؤل.

في الحب هي معطاءة جداً تهب نفسها لمن تحب بالكامل، عاطفياً ومادياً وجسدياً. فهي رومنسية جداً في العمق ومثالية لذلك تراها ترفع الحب الى مكانة عالية في حياتها وتضع الحبيب كذلك في مرتبة متقدمة. وتتوقع منه أن يماشي تطلعاتها السامية. أكثر ما يؤذيها هو أن يخذلها الحبيب، فلا يملأ الموقع الذي وضعته فيه، وعندها تدير له ظهرها.