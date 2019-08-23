بالفيديو: 6.7 ملايين في العراق يعيشون تحت خطر الفقر وبحاجة لمساعدات انسانية!

صراعات بين الانسان والفقر، بشتى انواعها... وفي كثير من الاحيان تميل الكفة للفقر هنا، مع غياب العلاجات والخطط الرسمية، لنجد ستة ملايين وسبعمئة الف عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر! متناثرون ومتجمعون في شتات الاحياء المتهالكة ومخيمات النزوح، يغيب عنهم التعليم والخدمات الضرورية للحياة.

يقول اغلب الذين التقينا بهم، انهم اكملوا الدراسة الجامعية، لكنهم لم يحصلوا على فرصة عمل مناسبة لهم. فالبطالة هنا تتصدر اسباب انتشار الفقر، فضلا عن لجوء اغلب هؤلاء لاعمال لا تتناسب مع مجالاتهم وتخصصاتهم.



غياب المصانع وتوقف الانتاج، وترك الاراضي للجفاف بعد هجرة فلاحيها، كدست مئات العاطلين فضلا عن التهجير القسري نتيجة المعارك الاخيرة. اما السلطات، فيرى مراقبون انها تتعامل مع ازمة الفقر هذه بحلول لا تتناسب وحجم انتشارها وخطورتها . يقول اغلب الذين التقينا بهم، انهم اكملوا الدراسة الجامعية، لكنهم لم يحصلوا على فرصة عمل مناسبة لهم. فالبطالة هنا تتصدر اسباب انتشار الفقر، فضلا عن لجوء اغلب هؤلاء لاعمال لا تتناسب مع مجالاتهم وتخصصاتهم.غياب المصانع وتوقف الانتاج، وترك الاراضي للجفاف بعد هجرة فلاحيها، كدست مئات العاطلين فضلا عن التهجير القسري نتيجة المعارك الاخيرة. اما السلطات، فيرى مراقبون انها تتعامل مع ازمة الفقر هذه بحلول لا تتناسب وحجم انتشارها وخطورتها . يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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