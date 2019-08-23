صدفة 'ثمينة'.. فتاة تعثر على قطعة ألماس في نزهة!

وبحسب ما ذكرت قناة "ABC News" الأميركية، فإنّ "الصدفة الثمينة" حصلت عندما قرّرت ميراندا هولينغشهيد زيارة هذا المتنزه مع أفراد عائلتها.

وتقول: "كنت جالسة في الظلّ أشاهد شريط فيديو يعرضه موقع "يوتوب" عن كيفية البحث عن الألماس، وفي هذه الأثناء نظرت إلى الأسفل فرأيت قطعة الألماس في كومة حجارة".



وعرضت هذه المرأة "اللقية" التي عثرت عليها في مركز الألماس في المتنزّه، حيث يتم تسجيل هذه الحالات، فأوضحوا لها بأنّ هذه القطعة ظهرت على السطح بفضل الأمطار التي هطلت قبل أيام.

وأطلقت المرأة وابنها وفقاً للتقاليد الأميركية على قطعة الألماس التي عثرت عليها اسم "Caro Avenger" (كارو المنتقم)، وقالت موضحة، الاسم الأول منحه ابنها والاسم الثاني عبرت فيه عن حبها للأبطال الخارقين.

وحالياً تفكر المرأة بما ستفعله بقطعة الألماس، هل تبيعها أم تصنع منها خاتماً.