مسؤولان أميركيان: إسرائيل شنت هجمات في العراق الأيام الماضية

وذكرت نيويورك تايمز في تقريرها الذي صدر (مساء الخميس)، أن إسرائيل مسؤولة عن هجوم استهدف مخزن أسلحة في العراق يوم 19 تموز الماضي، في إشارة إلى استهداف قاعدة في آمرلي.

وقال المسؤول الاستخباراتي الذي تحدثت معه نيويورك تايمز إن هجوم الشهر الماضي استهدف قاعدة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لنقل أسلحة إلى سوريا، بحسب الصحيفة، التي اشارت نقلا عن المسؤول الامريكي الى أن الغارة شنت من داخل الأراضي العراقية، وقد دمرت شحنة من صواريخ موجهة يبلغ مدى الواحد منها 120 ميلا.



وأوضحت الصحيفة أن آخر الهجمات الإسرائيلية شنت يوم الاثنين الماضي في قاعدة بلد العراقية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون وقنابل.

واعتبرت نيويورك تايمز هجوم 19 تموز أنه أول هجوم إسرائيلي في العراق منذ نحو أربعة عقود.

ويأتي تقرير صحيفة نيويورك تايمز، في أعقاب تلميحات اطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن بلاده تعمل ضد إيران في العديد من الجبهات، ما فسره البعض بأنه إشارة إلى الهجمات التي وقعت خلال الفترة الماضية في العراق.



وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قد اتهم الاربعاء الماضي، القوات الأمريكية بأنها "المسؤول الأول والأخير" عن الهجمات التي جرت "عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة".

واتهم المهندس الأمريكيين "بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية" إلى العراق لتنفيذ "طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية"، كما هدد بأن يتعامل الحشد الشعبي مع أي طائرات أجنبية تحلق فوق مواقعه من دون علم الحكومة العراقية على أنها "طائرات معادية".

Advertisements

وخفف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في بيان صدر عقب بيان المهندس، من حدة هذه الاتهامات التي اطلقها الاخير، وقال إن "التحقيقات الأولية" كشفت أن الحوادث كانت "بعمل خارجي مدبّر"، كما أكد أن "التحقيقات ستستمر للوقوف بشكل دقيق على الجهات المسؤولة من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها".

ونشرت هيئة الحشد الشعبي، مساء امس الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه قيام الدفاعات الجوية التابعة لقوات الحشد بالتصدي لطائرة مسيرة "معادية" حاولت استطلاع مقر لواء 12 في حزام بغداد.