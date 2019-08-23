اصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن تعرض امرأة عراقية للضرب من قبل ضابط ايراني في مطار مشهد.، مشيرة الى بدء اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ المُعتدِي.
واضافت الخارجية، أن "الوزير محمد علي الحكيم وجه القنصل العامّ في مشهد باستجلاء تفاصيل الحادث، وإعداد مُذكّرة إلى وزارة الخارجيّة الإيرانيّة لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ المُعتدِي، كما قامت وزارة الخارجيّة العراقـيّة بالتنسيق مع سفارة جمهوريّة إيران لدى بغداد في هذا الشأن".
وتابعت ان "القنصل الإيرانيّ في النجف زار السيّدة المُعتدَى عليها في بيتها، وقدّم اعتذار الحكومة الإيرانيّة إليها، وتكفل بعلاجها".
وبينت الخارجية ان "الحكيم قد كلف المتحدث الرسمي باسم الوزارة بزيارتها بغرض الاطمئنان عليها، والاطلاع على حالتها الصحية، وفي هذا الصدد تعرب وزارة الخارجيّة أنّها تُتابِع بشكل مُتواصِل أوضاع جميع العراقـيّين بصفة دائمة، ولن تدخر جهداً في تقديم كلّ أشكال المُساعدة المُمكِنة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تبدأ باجراءاتها بشأن حادث الاعتداء على امراة عراقية في مشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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