الخارجية تبدأ باجراءاتها بشأن حادث الاعتداء على امراة عراقية في مشهد

وقالت الخارجية في بيان لها صدر اليوم وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها "فور تلقيها نبأ تعرّض السيّدة العراقـيّة للاعتداء في مطار مشهد قد تابعت القضيّة من كثب؛ للوقوف على الحادثة".

واضافت الخارجية، أن "الوزير محمد علي الحكيم وجه القنصل العامّ في مشهد باستجلاء تفاصيل الحادث، وإعداد مُذكّرة إلى وزارة الخارجيّة الإيرانيّة لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ المُعتدِي، كما قامت وزارة الخارجيّة العراقـيّة بالتنسيق مع سفارة جمهوريّة إيران لدى بغداد في هذا الشأن".



وتابعت ان "القنصل الإيرانيّ في النجف زار السيّدة المُعتدَى عليها في بيتها، وقدّم اعتذار الحكومة الإيرانيّة إليها، وتكفل بعلاجها".

وبينت الخارجية ان "الحكيم قد كلف المتحدث الرسمي باسم الوزارة بزيارتها بغرض الاطمئنان عليها، والاطلاع على حالتها الصحية، وفي هذا الصدد تعرب وزارة الخارجيّة أنّها تُتابِع بشكل مُتواصِل أوضاع جميع العراقـيّين بصفة دائمة، ولن تدخر جهداً في تقديم كلّ أشكال المُساعدة المُمكِنة".

