الفتلاوي تصدر توضيحا بشأن العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد

اصدرت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، الخميس، توضيحا بشأن العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد، فيما اعتبرت ان أي اساءة لامرأة عراقية مرفوضة.

وقالت الفتلاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "للذين استفسروا عن قضية الزائرة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد، تم الاتصال بالسيدة الكريمة افتخار والاطمئنان على صحتها".

واضافت ان "القنصل الايراني في النجف قام بزيارتها وتقديم الاعتذار لها ولعائلتها"، مشيرا الى انه "تم الاتصال بوزارة الخارجية والوزارة وبينت انها تتابع وباهتمام كبير كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية وستصدر قريباً توضيح مفصل لكافة التفاصيل".

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واعتبرت الفتلاوي ان "أي اساءة لامرأة عراقية مرفوضة"، معربة عن املها "ان يتم معالجة الموضوع من الجانب الايراني بسرعة لضمان عدم تعكير العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الجارين".

يذكر ان امرأة عراقية تعرضت للضرب في مطار مشهد على يد ضابط ايراني، فيما اعلنت وزارة الخارجية، انها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية"، مبينة ان "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام"، كما دعت جميع دول العالم الى "أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".