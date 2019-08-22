بالوثيقة.. الثقافة النيابية تطالب بايقاف عمل اعضاء مجلس الامناء بشبكة الاعلام

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من لجنة الثقافة والاعلام النيابية تتضمن مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بايقاف عمل اعضاء مجلس الامناء بشبكة الاعلام العراقي. كما طالبت الوثيقة بالغاء كافة الاوامر الديوانية السابقة الخاصة بتكليف الامناء. وسبق ان طالبت، النائب هدى سجاد محمود، اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنهاية مهام مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.

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