افاد مصدر في الشرطة، الخميس، بتحرير فتاة وطفلين واعتقال العصابة التي اختطفتهم شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين يستقلان عجلة مدنية قاما باختطاف فتاة وطفلين في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد. واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من شرطة النجدة توجهت الى مكان الحادث وطوقت المنطقة وتفتيشها وتم القبض على العصابة وتسليم جميع الاطراف الى مكتب مكافحة باب المعظم/ اجراءات اصولية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوة من النجدة تحرر فتاة وطفلين واعتقال عصابة الخطف شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.