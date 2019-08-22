بالصور.. خراطيم الدفاع المدني بمواجهة نيران حريق جميلة

تنشر الخليج 365 مجموعة من الصور التي توضح جهود فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق الذي اندلع في سوق جميلة بمدينة الصدر شرقي بغداد، كما تبين تواجد وزير الداخلية ياسين الياسري في موقع الحادث.

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