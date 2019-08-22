الحشد يعلن استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر له في حزام بغداد

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 التابع له في حزام العاصمة بغداد. وقال موقع الحشد في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد". واضاف الحشد، أن "دفاعات الجو للحشد احبطت مهمة الطائرة المعادية".

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