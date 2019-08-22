رسمياً.. أستون فيلا يجدد عقد قائد منتخب مصر

رياضة 2019-08-22 | 18:37 1,022 مشاهدة أعلن نادي أستون فيلا المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، تجديد عقد ظهيره قائد منتخب مصر، أحمد المحمدي، لموسم إضافي. وكتب النادي في حسابه على موقع تويتر: "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تجديد عقد لاعبنا أحمد المحمدي مع الفيلانز لمدة موسم إضافي". وانضم المحمدي (31 عاما) إلى أستون فيلا عام 2017 قادما من هال سيتي، وخاض معه أكثر من 40 مباراة الموسم الماضي.



وساهم المحمدي الذي انطلقت مسيرته مع نادي غزل المحلة، بتسجيل هدفين وتمريرة حاسمة للهولندي أنور الغازي الموسم الماضي، في مباراة التأهل الحاسمة إلى الدوري الممتاز على ملعب ويمبلي. وساهم المحمدي الذي انطلقت مسيرته مع نادي غزل المحلة، بتسجيل هدفين وتمريرة حاسمة للهولندي أنور الغازي الموسم الماضي، في مباراة التأهل الحاسمة إلى الدوري الممتاز على ملعب ويمبلي.

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