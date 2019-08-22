الشرطة الاتحادية تنفي تكليف قائد جديد لها

نفت قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، تكليف الفريق ثامر الحسيني بمنصب قائد جديد لها. وقال اعلام قيادة قوات الشرطة الاتحادية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء كاذبة بشأن تكليف الفريق ثامر الحسيني بمنصب قائد الشرطة الاتحادية". وأضاف البيان أن "مثل هذه الاخبار مزيفة وغير دقيقة وعارية عن الصحة"، موضحاً أن "الصفحات التي تداولتها وروجت لها قد يكون لديها نوايا سيئة او أبغضها ما حققته قواتنا البطلة من انتصارات مستمرة على الإرهاب وعلى الخارجين عن القانون والتي اعادت الأمن والأمان للمحافظات والمناطق والأحياء التي تمسك زمام حمايتها قوات الشرطة الاتحادية البطلة".

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