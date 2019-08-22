الداخلية تعلن اصابة منتسبين اثنين بحريق جميلة وتؤكد تواصل عمليات الاخماد

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اصابة منتسبين اثنين بحريق سوق جميلة بمدينة الصدر شرقي بغداد، فيما اكدت تواصل عمليات الاخماد.
واضافت، ان "الحادث أسفر عن إصابة منتسبين اثنين من رجال الدفاع المدني أثناء عميلة المكافحة وقد تم نقالهما الى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من تطويق النيران من جميع الجهات لمنع توسعها الى المخازن المجاورة".
ولفتت الوزارة الى انه "من المتوقع ان تستمر عمليات التبريد بعد اخماد الحريق نحو ثلاث ساعات أخرى، ما تطلب تعزيز العملية بكاشفات إنارة من قبل مديرية الدفاع المدني لأتمام العملية، كما تمكنت فرق الدفاع المدني من منع حصول خسائر بشرية وتحجيم الخسائر الاقتصادية، بعد انقاذ عدد من المخازن المجاورة، علما ان اسباب هذا الحادث ستحدد من قبل خبراء الأدلة الجنائية".
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