الداخلية تعلن اصابة منتسبين اثنين بحريق جميلة وتؤكد تواصل عمليات الاخماد

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بأشراف ميداني من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، مازالت فرق الدفاع المدني والبالغ عددها ٣٥ فرقة تواصل عمليات الاخماد والتبريد لحادث حريق مخازن تحتوي على عطور وحفاظات للأطفال، في منطقة جميلة التجارية شرقي العاصمة بغداد.واضافت، ان "الحادث أسفر عن إصابة منتسبين اثنين من رجال الدفاع المدني أثناء عميلة المكافحة وقد تم نقالهما الى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من تطويق النيران من جميع الجهات لمنع توسعها الى المخازن المجاورة".

ولفتت الوزارة الى انه "من المتوقع ان تستمر عمليات التبريد بعد اخماد الحريق نحو ثلاث ساعات أخرى، ما تطلب تعزيز العملية بكاشفات إنارة من قبل مديرية الدفاع المدني لأتمام العملية، كما تمكنت فرق الدفاع المدني من منع حصول خسائر بشرية وتحجيم الخسائر الاقتصادية، بعد انقاذ عدد من المخازن المجاورة، علما ان اسباب هذا الحادث ستحدد من قبل خبراء الأدلة الجنائية".