مسؤول ايراني: صادراتنا للعراق بلغت 9 مليارات دولار العام الماضي

اعلن رئيس غرفة التجارة بمحافظة كرمانشاه الايرانية كيوان كاشفي، الخميس، بأن صادرات ايران للعراق بلغت 9 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وقال كاشفي، بحسب وكالة "فارس"، خلال اجتماع عقد اليوم في مدينة كرمانشاه مع اعضاء غرفة التجارة لمحافظة بابل، إنه "خلال العام الماضي بلغت صادرات ايران للعراق للمرة الاولى نحو 9 مليارات دولار من ضمنها 3 مليارات عبر محافظة كرمانشاه".



واضاف، ان "الحفاظ على هذا الحجم من الصادرات بحاجة الى سبل داعمة مثل هذه الاجتماعات"، معتبراً "الاستثمارات المشتركة وصادرات المواد الخام وانشاء مصانع لتجميع (مونتاج) بعض السلع الايرانية في العراق، من ضمن استراتيجيات ايران لتنمية الصادرات الى العراق".

وتابع عضو الهيئة الرئاسية لغرفة التجارة الايرانية، انه "خلال الزيارة الاخيرة للرئيس روحاني الى العراق تم الاتفاق على انشاء 3 مراكز تجارية مشتركة بين البلدين احدها سيكون في كرمانشاه"، مؤكداً أن "حجم الترانزيت بين ايران والعراق يمكنه ان يبلغ 5 اضعاف".