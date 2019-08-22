بالصور: أجمل فتاة في العالم تستجم في البحر الكاريبي!

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نشرت عارضة الأزياء الفرنسية، تيلان بلوندو، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورا من إجازتها في جزيرة سان بارتيلمي، التي تقع في منطقة البحر الكاريبي.
وعلقت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 18 سنة، على الصور، قائلة "المنظر الأجمل".
وحصلت بلوندو على الشهرة بعد ظهورها لأول مرة في سن السادسة، عندما وصفها موقع " TC Candler" بأنها أجمل فتاة في العالم.
وأصبحت الآن وجه شركة مستحضرات تجميل كبيرة وتواصل المشاركة في عروض الأزياء جنبًا إلى جنب مع كاير جربر وجيجي حديد وغيرهن من النجوم.
وقالت عارضة الأزياء: "اعتدت أن أكون خجولة للغاية، لكن بفضل والدتي والأشخاص الذين قابلتهم، تمكنت من التغيير".
وفي التالي اليكم بعض الصور لأجمل فتاة في العالم:
وهذه صور لتيلان في صغرها... هل تذكرتموها؟
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