الفوتوشوب يصدم متابعي كيم كارداشيان... شاهدوا الصور!

أثارت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، حيرة معجبيها بعد أن نشرت صورة لها ولشقيقتها الصغرى كيلي جينر، التي تظهران فيها وكأن لهما ستة أصابع على قدميهما.

وكسبت الصورة 3.2 مليون لايك حيث تظهر الشقيقتان بكامل أناقتهما، لكن من الواضح أن هناك خلل في الفوتوشوب فكلتاهما تمتلكان إصبعا إضافيا.

والصور الجديدة هي جزء من الحملة الإعلانية للعطور الجديدة التي أنشأتها كارداشيان وجينر، كما أنها ليست المرة الاولى التي ينتقد فيها المستخدمون استخدامهم الزائد للفوتوشوب.

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في سياق آخر، استطاع الطفل الرابع لنجمة تلفزيون الواقع، كارداشيان، أن يجذب أكثر من 5 ملايين من متابعيها، وذلك بعد نشرها أول صورة واضحة له.