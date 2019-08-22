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شكوى ضد نادي الزوراء تهدد حصوله على الرخصة الاسيوية

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2019-08-22 | 16:44

شكوى ضد نادي الزوراء تهدد حصوله على الرخصة الاسيوية

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كشف مدير لجنة التراخيص في اتحاد الكرة، سيف عادل القصاب، ان الاتحاد تلقى شكوى جديدة على نادي الزوراء قد تحرمه من اخذ الرخصة الاسيوية والمشاركة في البطولات القادمة.
وقال القصاب في حديث لـ الخليج 365، ان "الشكوى مقدمة من قبل اللاعب الكامروني ياڤيز ايكوالا هيرمان، حيث وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم كتابا بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٩ حول ان اللاعب المذكور قدم لدى الفيفا شكوى رسمية ضد الزوراء".

واوضح ان "الاتحاد الدولي، اشعر نادي الزوراء بضرورة الرد وتزويدهم بالاجابة وتقديم دفوعات النادي ضد هذه الشكوى".

وبين ان "الاتحاد الدولي اعتمد عنوان بريد نادي الزوراء المرفق في نظام انتقالات اللاعبين الدولية للمخاطبات الرسمية مستقبلا ً بخصوص هذه القضية".

وتابع انه "تم اشعار لجنة التراخيص الاسيوية والمحلية بهذه الشكوى وتم اشعار ادارة نادي الزوراء بتقديم الاجابة خلال ٧ ايام الى الاتحاد الدولي والاتحاد العراقي وذلك لتجنب عدم منح الرخصة الاسيوية والمحلية للموسم القادم ٢٠١٩-٢٠٢٠".

 

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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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