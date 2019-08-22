شكوى ضد نادي الزوراء تهدد حصوله على الرخصة الاسيوية

وقال القصاب في حديث لـ الخليج 365، ان "الشكوى مقدمة من قبل اللاعب الكامروني ياڤيز ايكوالا هيرمان، حيث وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم كتابا بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٩ حول ان اللاعب المذكور قدم لدى الفيفا شكوى رسمية ضد الزوراء".واوضح ان "الاتحاد الدولي، اشعر نادي الزوراء بضرورة الرد وتزويدهم بالاجابة وتقديم دفوعات النادي ضد هذه الشكوى".

وبين ان "الاتحاد الدولي اعتمد عنوان بريد نادي الزوراء المرفق في نظام انتقالات اللاعبين الدولية للمخاطبات الرسمية مستقبلا ً بخصوص هذه القضية".

وتابع انه "تم اشعار لجنة التراخيص الاسيوية والمحلية بهذه الشكوى وتم اشعار ادارة نادي الزوراء بتقديم الاجابة خلال ٧ ايام الى الاتحاد الدولي والاتحاد العراقي وذلك لتجنب عدم منح الرخصة الاسيوية والمحلية للموسم القادم ٢٠١٩-٢٠٢٠".